De Britse premier May wil dat haar nieuwe Brexit-deal over de partijen heen wordt gesteund. Dat zei May tijdens een speech. 'Ik heb compromissen gezocht, nu vraag ik aan jullie om dat ook te doen.'

May bereikte vorig jaar een akkoord met de EU over de boedelscheiding, maar die deal is al drie keer afgewezen in het Britse parlement. Begin juni waagt de getergde premier een vierde en laatste poging. Met invloedrijke partijgenoten sprak May vorige week al af dat de Conservatieve Partij nadien een tijdschema voor de verkiezing van een nieuwe leider zal vastleggen.

In een speech verklaarde May dat de nieuwe deal die ze zal voorleggen 'belangrijke aanpassingen zal inhouden om de economische en grondwettelijke integriteit van het Verenigd Koninkrijk te beschermen'. Ze waarschuwde ook dat een Brexit niet mogelijk is tenzij een deal gesteund wordt over de partijen heen.

'Het is belangrijk dat we nu het resultaat van het referendum respecteren. Ik heb compromissen gezocht, nu vraag ik aan jullie om dat ook te doen', besloot May. Morgen zal de premier het parlement toespreken.

Het is maar de vraag of een meerderheid in het Britse parlement zich achter de deal zal scharen. May voerde de voorbije weken onderhandelingen met oppositiepartij Labour, dat ijvert voor een permanente douane-unie, maar dat overleg leverde geen compromis op. Volgens schaduwminister voor Buitenlandse Zaken Emily Thornberry bevat het nieuwe voorstel van May dan ook ‘geen radicale veranderingen’ en doet de premier enkel aan ‘politiek theater’.

'Ten dode opgeschreven'

Tegelijkertijd blijft een deel van haar eigen conservatieve parlementsleden zich hardnekkig verzetten tegen het akkoord waarmee May een geordende Brexit wil realiseren. ‘Tenzij ze wordt gered door een marxist, is het terugtrekkingsakkoord ten dode opgeschreven’, blikte het conservatieve parlementslid Mark Francois vooruit.

Minister van Financiën Philip Hammond lanceerde dinsdag een oproep om het akkoord alsnog goed te keuren. ‘Als we dit probleem de komende weken niet oplossen, dan bestaat het risico dat een nieuwe premier geen akkoord meer zal nastreven en naar een schadelijke exit zonder akkoord zal gaan’, waarschuwde hij.