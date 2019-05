De vzw OsCare gaat dit jaar rondtrekken met een mobiele escape room om brandveiligheid aan te kaarten. In hun omgebouwde ‘Fire Safety Truck’ krijgen bezoekers tien minuten om te ontsnappen uit een gesimuleerde woningbrand.

Elk jaar trekt OsCare, het nazorg– en onderzoekscentrum voor patiënten met brandwonden en littekens, door Vlaanderen om mensen bewust te maken over het belang van brandveiligheid.

In de truck worden twee tot vier mensen opgesloten. Terwijl de ruimte zich vult met rook, moeten de deelnemers ontsnappen door het oplossen van puzzels en raadsels. Daarmee kunnen ze sleutels vinden om uit de truck te geraken. ‘Onze rookmachines worden bijvoorbeeld ook in theatervoorstellingen gebruikt: ongevaarlijke rook dus’, stelt Peter van Rossum van OsCare ons gerust. ‘Bij mensen met ademhalingsproblemen kunnen we het altijd ook zonder rook doen.’

Drie minuten

‘Een van de belangrijke boodschappen is de tip om de sleutel van de voordeur steeds op dezelfde plaats te bewaren, en zo dicht mogelijk bij de voordeur’, zegt Koen Maertens van OsCare. ‘Doe zelf geen bluspoging, maar ga zo snel mogelijk naar buiten en verwittig dan de brandweer. Gemiddeld heb je slechts drie minuten om de woning te verlaten als er brand uitbreekt.’

‘Iedere week sterft er iemand aan een woningbrand in Vlaanderen’ vertelt Van Rossum. ‘In de meeste gevallen is niet verbranding, maar verstikking de doodsoorzaak.’

De Fire Escape Room werd voorgesteld in een kazerne van het Antwerpse brandweerkorps. ‘Ook wij doen veel aan preventie via onder andere sociale media’, zegt woordvoerder Kristof Geens. ‘Maar dit creëert natuurlijk een beleving die beter blijft plakken.’

De Fire Escape Room zal de komende maanden op tour gaan in Vlaanderen. Hij is terug te vinden op onder andere opendeurdagen van brandweerkorpsen, scholen, bedrijven, kinderfestivals en familiedagen.