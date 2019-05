De IJzeren troon is gesmolten, het wiel gebroken en het Spel is gespeeld. Sansa Stark heeft tot op het einde op hoog niveau meegespeeld. Waar ze in het begin niet meer dan een ijdel trutje leek, groeide ze uit tot één van de sterkste personages in Westeros. In bovenstaande video ziet u hoe het Sansa Stark is vergaan in ‘Game of thrones’.

