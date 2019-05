Bran Stark droomt ervan om ridder te worden, tot hij meedogenloos door Jaime Lannister uit een van Winterfells torens geduwd wordt. Zijn val zet het hele verhaal in gang en hij is uiteindelijk ook diegene die het spel beëindigt. Bekijk in de deze video wat de enige overblijvende zoon van Eddard Stark al die tijd heeft uitgespookt.

OPGELET: Dit artikel bevat spoilers over de afloop van Game of thrones

Bran Stark blijft na die val uit de toren verlamd achter, dromend over een drie-ogige raaf. Wanneer Theon Greyjoy Winterfell overneemt, vlucht Bran met zijn broertje Rickon, de wildling Osha en de eeuwige goedzak Hodor naar het Noorden. Daar komen ze Jojen en Meera Reed tegen. Bran leert van Jojen wat zijn dromen betekenen en waarom hij de geest van zijn direwolf Summer kan controleren.

In het barre Noorden, voorbij de Muur, komt Bran uiteindelijk bij de Three-Eyed-Raven terecht. In de kleine grot, die beschermd wordt door eeuwenoude magie, traint hij om de opvolger-Raaf te worden. Tijdens een van zijn dromen ontmoet Bran de Night King en wordt hij door hem gebrandmerkt, waardoor de beschermende magie vervalt. De Night King - de eeuwenoude vijand van de Three-Eyed-Raven - ziet zijn kans schoon en valt de grot aan. Hodor, ‘hold the door’, beschermt Bran tot zijn laatste snik. Dankzij zijn opoffering kunnen Meera en Bran nipt uit de grot ontsnappen.

Verdwaasd in zijn rolstoel

Maar de wights laten hen niet met rust. Wanneer het gedaan lijkt te zijn voor het duo, worden ze op het nippertje gered door Brans oom, Benjen Stark. Hij helpt hen veilig terug naar de Muur. Eenmaal daar voorbij, wordt Bran Stark herenigd met zijn familie, maar hij is Bran Stark niet meer. Een seizoen lang verdwijnt hij uit de serie, waarna hij terugkeert als de Three-Eyed-Raven. Dat betekent vooral dat hij overal verdwaasd in zijn rolstoel opduikt. Maar ook dat hij zowel het heden als het verleden kent.

Daarnaast is Bran ook dé reden dat de Night King met zijn leger van White Walkers oprukt naar Winterfell. Dat Bran niet gedood wordt, heeft hij - zoals altijd - aan anderen te danken. Deze keer neemt Arya de honneurs waar. Het spel der tronen gaat verder, maar Bran moeit zich niet. Wanneer er een nieuwe koning verkozen wordt, stelt Tyrion Lannister in een meeslepende speech Bran voor als de meest logische keuze. Als houder van alle verhalen, staat Bran centraal in dit verhaal. Iedereen staat recht voor Bran the Broken, First of his name. Bran, op de twee wielen van zijn rolstoel, breekt uiteindelijk het wiel.

