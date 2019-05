Een villa in Bierbeek kreeg vrijdagavond omstreeks 21 uur drie inbrekers over de vloer. Het slachtoffer had haar woning amper een half uur eerder verlaten, toen de mannen opdaagden in haar tuin. De dieven gebruikten een tuinstoel om de regenpijp te beklimmen en forceerden een raam om binnen te dringen. Ze haalden de woning helemaal overhoop en gingen er onder meer vandoor met juwelen. Er sloegen al eerder dieven toe in de regio die dezelfde werkwijze toepasten, maar het is niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat.