Charles Michel (MR) mag dan met Wouter Beke (CD&V) zoete broodjes bakken, zijn échte partner is en blijft Open VLD, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten. Om de ‘blauwe mayonaise’ kracht bij te zetten, werden de huwelijksbeloften vernieuwd aan een Brussels frietkot. ‘Nu nog een doener kebab’, lachten de liberalen.

Liberalen cast je veeleer in een sterrenrestaurant, bij de betere Italiaan of een hoog aangeschreven Japanner, maar vandaag stonden ze aan te schuiven voor een frietkot op het Muntplein in hartje Brussel ...