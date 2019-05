Ophef in Spanje om vibrator als hoofdprijs voor squashtoernooi vrouwen

Een squashtoernooi voor vrouwen in het noorden van Spanje is uitgemond in een nationaal debat over seksisme in de sportwereld nadat bleek dat de winnaressen een vibrator, ontharingscrème en een eeltvijl konden winnen.

Een groep speelsters die deelnam aan het squashtoernooi van Asturië stelde het incident aan de kaak bij de regionale squashfederatie. Ze drongen daarbij aan op ontslagen bij de club die het sporttoernooi had georganiseerd.

‘Het is dringend tijd voor veranderingen’, zegt winnares Elisabet Sadó tegen de BBC, die met haar sportprestatie de vibrator won. ‘We waren allemaal in shock. Dit is zo seksistisch.’

Sadó: ‘We zijn hiermee naar buiten getreden omdat we iedereen willen duidelijk maken dat er nog steeds heel veel discriminatie is tegen vrouwen in de sportwereld.’

De BBC meldt verder dat de vrouwen hun ‘prijzen’ hebben teruggestuurd naar de regionale squashfederatie, die de vrouwen hebben bijgestaan met het nemen van vervolgstappen.

Organisatoren opgestapt

Intussen zouden enkele leden van de squashclub die het toernooi organiseerde al zijn opgestapt. ‘Volgens mij dachten ze dat het grappig zou zijn, of wilden ze eens iets anders proberen door zulke prijzen uit te kiezen’, zegt Sadó.

‘Het positieve aan het verhaal is dat het heel wat Spanjaarden aan het denken heeft gezet over seksisme in de sportwereld’, besluit Sadó. ‘Het belangrijkste is dat er nu een maatschappelijk debat aan de gang is gezet, en dat er wetten komen waardoor vrouwen makkelijker aan sport kunnen doen.’