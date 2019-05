Wijkagent neergestoken in Kortrijk, dader snel gevat

In Kortrijk is een wijkagent dinsdagmiddag neergestoken. De dader werd kort na de feiten gevat, zo bevestigt de politie. Over de omstandigheden kan het parket nog niets kwijt.

Het incident deed zich voor ter hoogte een fietsenwinkel in het centrum van Kortrijk. Een wijkagent, die met de fiets op weg was, werd om nog onbekende reden neergestoken door een man. Kort na de steekpartij werd de man opgepakt.

‘Het incident gebeurde ter hoogte van de Zwevegemsepoort. De politieman is niet levensbedreigend gewond, maar werd voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis’, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. ‘Het onderzoek is nu in handen van het parket en ook de federale politie is ermee bezig.’

Volgens Het Nieuwsblad gedroeg de man zich vreemd en zou hij mogelijk onder invloed geweest zijn van drugs.

De buurt is afgezet en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is samen met de korpschef ter plaatse gegaan. Het parket kan voorlopig nog niets kwijt over de omstandigheden of motieven van de man.