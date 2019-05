Nina Derwael en topjudoka’s voeren Belgische selectie aan op Europese Spelen in Minsk

Wereldkampioene aan de brug Nina Derwael en judoka’s Charline Van Snick, goed voor brons op de Spelen van 2012, en Toma Nikiforov, die zich vorig jaar tot Europees kampioen kroonde, behoren tot de 50 atleten die voor Team Belgium zullen aantreden op de tweede editie van de Europese Spelen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk (21-30 juni). Dat heeft het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bekendgemaakt. Van Derwael wordt verwacht dat ze haar nieuwe oefening zal uitproberen.

De Belgen treden in Minsk aan in elf van de vijftien vertegenwoordigde sporten: boogschieten, badminton, boksen, gymnastiek, judo, kano-kajak, karate, kleiduifschieten, sambo, tafeltennis en wielrennen.

De Europese Spelen zijn een belangrijk toernooi met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar. Er staan negen sporten op het programma die een directe link hebben met kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio: atletiek, badminton, boogschieten, boksen, judo, karate, schieten, tafeltennis en wielrennen.

Op de eerste editie van de Europese Spelen, in 2015 in Bakoe, telde België 117 atleten in 16 sporten. Team Belgium keerde terug met 11 medailles (4x goud, 4x zilver, 3x brons).

De Belgische delegatie wordt in Minsk aangevoerd door Gert Van Looy, Games Manager bij het BOIC. “Team Belgium voor Minsk 2019 telt 50 atleten uit 11 sporten, dat is een pak minder dan de delegatie voor Bakoe”, aldus Van Looy. “De reden daarvoor is dat er in Minsk geen Belgische teamsporten zullen deelnemen. In Bakoe waren de volleybalmannen en -vrouwen en de 3x3 basketbalvrouwen en -mannen geselecteerd. In samenspraak met de wielerbond werd beslist om de wielrenners op de weg die zich reeds gekwalificeerd hadden voor de Europese Spelen, niet te laten deelnemen omdat het Belgisch kampioenschap op 30 juni wordt gereden. Eveneens werd in samenspraak met de atletiekfederatie beslist om niet deel te nemen aan de Europese Spelen omwille van het niet relevante ‘Dynamic New Athletics’-concept dat op de Europese Spelen uitgetest zal worden.” (belga)