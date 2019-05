Madonna zingt verdacht goed op eigen Youtube-kanaal

Het optreden van Madonna tijdens het Eurovisiesongfestival was weinig toonvast. Dat was de algemene teneur van de commentatoren. Op de video’s die de zangeres op haar eigen Youtube-kanaal plaatste, zingt ze plots wel juist.

‘Was Madonna een deelnemer aan dit Songfestival geweest, dan was ze achteraan geëindigd’, dat schreef onze journalist na afloop van het Eurovisiesongfestival. Ook de Nederlandse commentator kon haar optreden niet pruimen. ‘Nou, je moet niet liegen. Dit was wanstaltig slecht. Iedereen heeft eens een mindere dag. Maar als je 1 miljoen euro krijgt... en je laat dit zien, want de laatste nummers waren playback. Dan ben je het niet waard om op zo’n podium te staan. Dit was echt schandalig’, vond Jan Smit.

Madonna loste ondertussen de video’s van haar optreden op haar Youtube-kanaal. Daar klinkt ze duidelijk anders dan tijdens het liveoptreden. De commentaren op het lied liegen er niet om. ‘Dit is autotune’ is de algemene teneur. Luister en oordeel gerust zelf:

De live video van het optreden tijdens het Eurovisiesongfestival:

De video op Madonna’s kanaal: