De Europese verkiezingen vormen een strijd om de ziel van Europa: komt er meer samenwerking of juist minder? Buitenlandjournalist Bart Beirlant vertelt waarom de Europese verkiezingen zo belangrijk zijn.

In Europa wordt vooral uitgekeken naar de uitslag van de christendemocraten. Maar wat doet CD&V in eigen land? Hilde Crevits gaat als kandidaat minister-president rechtstreeks de strijd aan met Bart De Wever. In de video hieronder analyseert politiek journalist Simon Andries hoe de kaarten liggen.

En wat met de socialisten? Trekt John Crombez zijn partij weer uit het moeras? Voor SP.A is het pompen of verzuipen. Volgens senior writer Bart Brinckman dreigt de SP.A zelfs een prooi voor de geschiedenis te worden.