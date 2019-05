Club Brugge bevestigt vertrek Ivan Leko, deur staat wagenwijd open voor Philippe Clement

Club Brugge en Ivan Leko gaan niet met elkaar verder: het contract van de Kroaat wordt niet verlengd. De 41-jarige Leko was sinds 2017 trainer bij de West-Vlamingen en pakte in zijn eerste seizoen de titel. De nummer twee van afgelopen seizoen spreekt al zeker met Philippe Clement (Racing Genk) om Leko op te volgen.

Ivan Leko debuteerde als trainer bij OHL, trok daarna als assistent van Igor Tudor naar PAOK en werd dan coach bij Sint-Truiden. In 2017 volgde hij Michel Preud’homme op bij Club Brugge en werd in zijn eerste seizoen meteen landskampioen. Dit seizoen strandde blauw-zwart op de tweede plaats, maar Leko belandde ook even in de cel in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar zwart geld en matchfixing in het Belgisch voetbal.

‘Dankbaar en trots’

Dat Leko na dit seizoen zou vertrekken, werd al langer aangenomen, nu bevestigt Club Brugge dus het stopzetten van de samenwerking. ‘Ik ben de Club en in het bijzonder Vincent en Bart eeuwig dankbaar voor de kans die ik kreeg’, zegt Leko op de site van Club Brugge. ‘Als jonge, relatief onervaren coach bij Club Brugge aan de slag mogen is een voorrecht. Het gevoel dat bij mij overheerst is trots. Trots op wat we samen met spelers, staf, supporters en bestuur hebben kunnen realiseren in de afgelopen twee jaar. Ik kijk met een warm gevoel terug op mijn periode bij Club en wens hen alle succes de komende seizoenen. Dankjewel.’

Foto: BELGA

Clement

Om Leko op te volgen kijkt Club Brugge al zeker naar Philippe Clement. Die werkte eerder al als hulptrainer bij Club Brugge, waarna hij in 2017 vertrok voor zijn eerste job als hoofdcoach bij Waasland-Beveren. Hij verliet de Waaslanders al na een half seizoen voor Racing Genk, dat hij dit seizoen onverwacht naar de titel loodste. Clement heeft nog een contract in Limburg, maar gaf maandag aan dat hij deze week met het bestuur van Brugge zou spreken.

Ook assistenten vertrekken

Niet alleen Leko vertrekt trouwens bij Club: ook T2 Rudi Cossey, T3 Edward Still, keeperstrainer Tomislav Rogic en video-analist Nicolas Still zien hun contract niet verlengd. Assistent-coach Timmy Simons en fysiektrainer Eddie Rob blijven dan weer wel.