Restaurantketen Jamie Oliver legt boeken neer

De restaurantketen van de Britse chef Jamie Oliver zou dinsdag de boeken neerleggen, zo melden Britse media. Zowat 1.300 banen zijn in gevaar.

Nadat de keten Jamie’s Italian in 2018 nipt van de ondergang werd gered doordat hij persoonlijk 13 miljoen pond investeerde, lijkt het nu echt over en uit voor de restaurantketen van de Britse chef. Britse media melden dat het bedrijf dinsdag het faillissement zal aanvragen, en KPMG heeft aangesteld als curator.

De reorganisatie van de restaurantketen, waarbij 12 van de 37 vestigingen werden gesloten en 600 medewerkers hun baan verloren, kon niet verhinderen dat de winstcijfers vorig jaar opnieuw een duik namen.

Volgens The Guardian zouden 25 restaurants getroffen worden: naast 23 Britse vestigingen van Jamie’s Italian lopen ook het chiquere steakrestaurants Barbecoa en het opleidingsrestaurant Fifteen in Londen het risico om te moeten sluiten.

‘Ik ben diep bedroefd dat het zo moet aflopen, maar wil alle personeelsleden en leveranciers bedanken die het afgelopen decennium hun hart en ziel aan dit bedrijf hebben geschonken’, reageerde Oliver via een persbericht. 'Ik wil ook alle klanten bedanken voor hun steun, het was een waar plezier om hen te mogen bedienen.'

Jamie Oliver werd in 1997 beroemd met zijn show The naked chef, nadien volgden ettelijke restaurantopeningen, talloze boeken, tv-reeksen en merchandise en stroomde het geld binnen. Toch wordt Oliver al jarenlang geplaagd door zakelijke mislukkingen.

In 2017 sloot hij het laatste restaurant van zijn Union Jack-keten, een concept met een typisch Britse keuken. En ook zijn tijdschrift Jamie werd in 2017 na tien jaar opgedoekt. Recipease, zijn keten kookscholen-annex-delicatessenzaken, sloot in 2014 – amper zes jaar na de oprichting ervan – de laatste vestiging.