Kompany blijft gewoon bij de Rode Duivels, Van Crombrugge is enige debutant als vierde doelman

Bondscoach Roberto Martinez heeft zonet zijn selectie van 28 spelers vrijgegeven voor de EK-kwalificatieduels tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). Het was vooral uitkijken naar de positie van Vincent Kompany. Hij blijft gewoon Rode Duivel, meldde bondscoach Martinez. Ook nu Kompany bekend heeft gemaakt dat hij volgend seizoen als speler-trainer bij RSC Anderlecht aan de slag gaat. Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge wordt voor een eerste keer opgeroepen.

Vincent Kompany blijft dus gewoon Rode Duivel. Al besefte bondscoach Roberto Martinez maar al te goed dat zijn kapitein een immense taak wacht. “In het moderne voetbal is het inderdaad niet makkelijk om de job van speler en coach te combineren”, klonk het. “In Engeland hebben ze wel een traditie in die aard maar toch ook minder en minder. De job van coach is immers enorm veeleisend geworden. Maar Vinnie zal geselecteerd worden op basis van zijn verdienste als speler, niet als die van coach. En we zullen hem steunen in alles wat hij doet. Wanneer ik het wist? Pas na de bekendmaking. Dat lijkt me logisch. Hij had drukke dagen, met de eindfase van de Champions League én het spelen van de FA Cup.”

Trossard

Ook de selectie van Trossard kwam even ter sprake. Hij werd immers deze voormiddag nog gesanctioneerd door de KBVB omwille van zijn homofobe uitspraken tijdens de Genkse titelviering. “Leandro is een jonge kapitein die nog moet groeien”, klonk het bij de bondscoach. “In het momentum van de titelviering en omdat hij niet meer alles onder controle had, heeft hij dingen gezegd die hij niet had mogen zeggen. De snelheid van zijn reactie en de bijhorende excuses hebben mij duidelijk gemaakt dat hij heel snel besefte dat hij in de fout was gegaan. Wij, de federatie, zijn er om onze spelers op te voeden. Ik ben er dan ook zeker van dat deze groep Rode Duivels Leandro hierbij zullen bijstaan om van hem een beter kapitein en speler te maken.”

DE SELECTIE

Doelmannen: Courtois, Mignolet, Sels, Van Crombrugge.

Verdedigers: Kompany, Vermaelen, Alderweireld, Dendoncker, Mechele, Vertonghen.

Middenvelders: Carrasco, Castagne, Chadli, T. Hazard, Meunier, De Bruyne, Tielemans, Witsel, Praet, Vanaken.

Aanvallers: E. Hazard, Januzaj, Mertens, Lukaku, Batshuayi, Benteke, Origi, Trossard.

