Van den Heuvel: ‘Mestfraude absoluut onaanvaardbaar’

Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) erkent dat er onregelmatigheden zijn vastgesteld bij de mestverwerking in Vlaanderen. Hij noemt de fraude ‘absoluut onaanvaardbaar’. Volgens de CD&V’er bevat het nieuwe mestactieplan wel maatregelen die de fraude moeten helpen bestrijden.

Vlaamse veehouders knoeien op grote schaal met de verwerking van mest, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van De Standaard. (Half)lege vrachtwagens die rijden tussen boer en mestverwerker, moeten de indruk wekken dat de mest wel degelijk verwerkt wordt. In werkelijkheid lozen boeren die echter illegaal op het land.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) bevestigt de fraudemechanismen. Hoe groot de omvang van de fraude is, is niet becijferd, maar bronnen spreken over ‘een miljoenenkwestie’.

Vlaams minister Koen Van den Heuvel bevestigt dat er sprake is van onregelmatigheden. ‘De vaststellingen van inbreuken met mestproductie, -vervoer en -verwerking zijn jaarlijks terug te vinden in het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij. Ik benadruk dat fraude absoluut onaanvaardbaar is’, zegt de CD&V’er in een reactie.

Nieuw mestactieplan

Van den Heuvel benadrukt wel dat het nieuwe mestactieplan (MAP6), dat woensdag wordt besproken in het Vlaams Parlement, een aantal hefbomen bevat om de slagkracht van de administratie te vergroten en fraude met mestvervoer tegen te gaan. Van den Heuvel verwijst naar de verplichte installatie van debietmeters en de uitbreiding van de gps-opvolging van mesttransporten.

Van den Heuvel: ‘Die instrumenten zullen de VLM toelaten om via risicoanalyse van mogelijke inbreuken gericht te controleren en bedrijven, zowel landbouwers, transporteurs als mestverwerkers, grondig door te lichten. De slagkracht van de Vlaamse Landmaatschappij wordt met MAP6 ook verder vergroot door de mogelijkheid om dwangsommen op te leggen indien maatregelen niet opgevolgd worden.’