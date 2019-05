Beste restaurant van Europa ligt in Zweden

Het eerste driesterrenrestaurant in Zweden staat nu ook helemaal bovenaan het lijstje beste Europese restaurants dat werd opgesteld door Opinionated About Dining. Chambre Séparée van Kobe Desramaults valt uit de top tien.

Restaurant Frantzén in Stockholm werd vorig jaar bekroond met een derde Michelinster, de eerste keer dat die eer te beurt valt aan een Zweeds restaurant. En nu ziet chef Björn Frantzén (in de jaren negentig een verdienstelijke voetballer bij de Zweedse eersteklasser AIK) zijn restaurant ook bovenaan prijken in de lijst met honderd beste restaurants in Europa, opgesteld door de toonaangevende onlinegids Opinionated About Dining.

‘Door de manier waarop Björn Frantzén perfect Noordse culinaire gevoeligheden combineert met een luxueuze eetervaring, is het voor mij geen verrassing dat Frantzén dit jaar de eerste plaats inneemt als beste Europese restaurant’, aldus oprichter Steve Plotnicki in een persbericht.

Frantzén haalde vorig jaar als nieuwkomer al een plaats in de top tien. Op de tweede plaats vinden we met Schloss Schauenstein van de Zwitserse driesterrenchef Andreas Caminada in Fürstenau de lijstaanvoerder van vorig jaar. De Baskische chef Victor Arguinzoniz van Extebarri behoudt net als vorig jaar zijn derde plaats. Noma, dat recent heropende, springt meteen naar de negende plek.

Restaurant Chambre Séparée van Kobe Desramaults tuimelt uit de top tien en zakt van een zesde plaats naar de dertiende plaats. Chambre Séparée blijft wel het hoogstgenoteerde Belgische restaurant. In de top honderd staan nog drie Belgische adressen: L’air du temps (36), Souvenir (64) en The Jane (73).

Dit is de volledige top tien:

1. Frantzén in Stockholm, Zweden

2. Schloss Schauenstein in Fürstenau, Zwitserland

3. Asador Etxebarri in Axpe, Spanje

4. Restaurante Quique Dacosta in Dénia, Spanje

5. Daniel Berlin in Skåne Tranås, Zweden

6. Le Calandre in Sarmeola di Rubano, Italië

7. Arpège in Parijs, Frankrijk

8. La Marine in Noirmoutier, Frankrijk

9. Noma 2.0 in Kopenhagen, Denemarken

10. Lido 84 in Gardone Riviera, Italië