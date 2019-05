N-VA-voorzitter Bart De Wever deed een opmerkelijke bekentenis aan VRT-journaliste Phara De Aguirre in Iedereen Kiest. Hij zei dat hij het partijhoofdkwartier al in de koffer van een auto was binnengereden, om de pers te ontwijken. Het bewijs ziet u in de video hierboven.

Phara De Aguirre was voor een reportage op bezoek in het partijhoofdkwartier van de N-VA. 'Je kan hier ongezien binnenrijden via de garage, naar bovenkomen met de lift en op dezelfde manier weer ongezien wegkomen', zei De Wever. 'Hier zijn al mensen in de koffer naar buiten gereden terwijl jullie voor de deur stonden.'

Wie dat dan wel mocht zijn? 'Dat ga ik niet zeggen', vertelde De Wever. 'Maar ik was er één van.' Kort nadien postte partijgenoot Louis Ide een filmpje op Twitter als bewijs.

Wat mogen we verwachten van N-VA? De partij schuift heel nadrukkelijk Bart De Wever en Jan Jambon naar voren. Waarom brengen ze hun grote kanonnen eindelijk aan het front? Volgens politiek journalist Matthias Verbergt is de kans reëel dat we voor het eerst in 15 jaar geen triomferende De Wever zien op verkiezingsavond.