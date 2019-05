Nergens is een date zo duur als in Zürich

In zijn jaarlijks onderzoek ‘Mapping the World’s Prices’ berekent Deutsche Bank hoe het geld rolt in de grootste wereldsteden. Zürich doet het zoals gewoonlijk goed in de meeste categorieën, behalve in de lijst ‘hoogste salaris’ en 'duurste date'.

6.500 dollar per maand: volgens Deutsche Bank geldt the American dream nog steeds in San Francisco. Hier valt vele geld te verdienen. Andere Amerikaanse grootsteden halen ook de top tien: New York op drie, gevolgd door Boston en Chicago. De Californische stad kwam nochtans van een gemiddeld loon van 1.900 dollar in 2014.

Het stijgende salaris valt onder meer te danken aan de ‘hoge vlucht die de dollar het afgelopen jaar nam tegenover de euro en de Britse pond, en de snelle groei van de technologische sector in de VS’, aldus de bank. In Zurich word je nog steeds dik betaald (5,890 omgerekende dollar), de stad zakt slechts naar de tweede plaats.

In de lijst die de levenskwaliteit nagaat, blinkt Zürich dan weer uit. Daarbij hield Deutsche Bank rekening met onder andere de koopkracht, criminaliteit, gezondheidszorg, vervuiling en het klimaat in de stad. San Francisco eindigt hier net binnen de top tien.

Cheap date index

In de Zwitserse stad mag het dan wel beter leven zijn, volgens Deutsche Bank betaal je je er het blauwst aan een date. Het prijskaartje van een taxirit, een maaltijd voor twee, frisdrank, twee bioscooptickets en enkele pintjes werden opgeteld in de ‘cheap date index’ en Zürich wint: een avondje uit kost je 202 dollar. Verder heeft Zürich nog de duurste sportschoenen en de duurste Levis jeansbroek.

Opvallend: de drie opvolgers in de cheap date index zijn allemaal Scandinavisch: Oslo (163), Copenhagen (157), en Helsinki (150). Geen verrassing, want de Noorse hoofdstad Oslo heeft dan ook de op een na duurste pint (9,8 dollar, net na Dubai), en de andere twee komen in die categorie ook in de top tien voor.

Van alle Belgische steden komt alleen Brussel voor in het onderzoek. Qua salaris moet onze hoofdstad het stellen met de vierentwintigste plaats in rij, in de levenskwaliteitsindex eindigen we op 22. Een avondje uit kost je niet weinig: Brussel staat op de elfde plek met 130 dollar.