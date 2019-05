Met een campagnevideo en enkele foto's op Instagram, heeft Rihanna de eerste beelden onthuld van de modelijn die ze lanceert samen met het Franse luxeconcern LVMH. De collectie wordt later deze week officieel voorgesteld in Parijs.

'Vrouwen zijn krachten van deze aarde', aldus de popster in een persbericht. 'We zijn veelzijdig, complex, kwetsbaar, maar kunnen toch tegen een stootje, en Fenty spreekt al deze fijngevoeligheden aan. Sommige dagen stel ik me onderdanig op, andere dagen neem ik de leiding, meest van de tijd voel ik me beide... dus het was noodzakelijk dat we een modelijn zouden creëren die ons op al die verschillende momenten kan vieren.'

De kleding en accessoires van Fenty zullen meteen te koop zijn na de voorstelling, via de eigen website.