De Amerikanen krijgen terug look van eigen bodem op hun bord. Dat komt door de handelsoorlog tussen de VS en China.

De Amerikaanse lookboeren kunnen in hun handen wrijven. In tegenstelling tot veel bedrijven en ook veel landbouwers in de VS plukken zij wel de vruchten van het handelsoorlog die president Trump voert met China.

Na decennia van achteruitgang is het tij gekeerd voor de Amerikaanse lookboeren. De verkoop van look van eigen bodem is terug aan het stijgen en de verwachting is zelfs dat er nog betere tijden gaan aanbreken. Wat het verschil maakt? Door hogere invoertarieven is een eind gekomen aan de aanvoer van veel goedkopere Chinese look. De groothandelsprijs van Chinese look is al verdubbeld tot 40 dollar voor een kist van 30 pond (13,6 kilogram). Maar door een verdere stijging van invoertarieven voor Chinese -van 10 naar 25 procent- staat het in de sterren geschreven dat het prijsverschil met de Amerikaanse look -nu 60 dollar- uitgewist gaat worden. De Amerikaanse lookboeren konden het zich niet beter wensen. Want binnenkort begint in Californië -het centrum van de Amerikaanse lookproductie- het oogstseizoen. De timing is perfect, vertelde de topman van een grote Amerikaans lookboeren aan het persagentschap Reuters.

De aanhoudende Chinese concurrentie heeft de voorbije jaren wel zijn tol geëist onder de Amerikaanse lookboeren. De VS telt nog maar drie grote producenten van de sterk afsmakende knolplant.

Het is nu uitkijken of de smaakpapillen van de Amerikanen het verschil gaan merken. Een van de grootste groenteverwerkingsfabrieken, het Amerikaanse McCormick & Company, is daar alvast van overtuigd. ‘Het is zoals bij wijn. De oorsprong en het terroir zorgen voor smaakverschillen’, voorspelt topman Lawrence Kurzius.