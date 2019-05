Chinezen wachten nog steeds op finale van Game of thrones

‘Door een probleem met de media, kunnen we de zesde aflevering niet uploaden.’ Die boodschap kregen Chinese kijkers te zien wanneer ze de finale van Game of thrones wilden bekijken op de streamingwebsite Tencent.

Tencent beloofde elke aflevering beschikbaar te maken om 9 uur ’s morgens in China, maar de finale werd nog niet geüpload. In China heeft het grote techbedrijf Tencent sinds 2014 de exclusieve streamingrechten verworven voor de populaire fantasy-reeks. Maar de beloofde finale werd nog niet getoond. Fans van de serie lieten op sociale media hun ongenoegen uiten over het uitstel. Het is onduidelijk waarom de finale werd uitgesteld in China, maar fans zijn bang dat ze de aflevering niet te zien zullen krijgen via Tencent.

Censuur

Chinese kijkers kregen eerder al een gecensureerde versie te zien van de eerste aflevering van het laatste seizoen. Die aflevering werd zes minuten korter, terwijl de originele versie 54 minuten duurde, bleek de Chinese variant al na 48 minuten te zijn afgelopen.

Dat Tencent de schaar zou zetten in gewelddadige vechtscènes en seksueel expliciete beelden lag al langer in de lijn der verwachtingen. Ook in de openingsaflevering van vorig seizoen werden fragmenten achtergehouden. Zo kregen kijkers in China niet te zien hoe een grootmeester een lichaam opensneed en Samwell Tarly vroeg om het hart te wegen.

Spoiler alert: hieronder volgen de twee belangrijkste fragmenten van de finale van Game of thrones.