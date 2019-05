Maduro wil vervroegde parlementsverkiezingen in Venezuela, oppositie verwerpt voorstel

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is voorstander van nieuwe parlementsverkiezingen. Op die manier kan er volgens hem een ‘uitweg worden gevonden uit de aanhoudende machtsstrijd’ in het Latijns-Amerikaanse land. De oppositie, die momenteel het parlement controleert, verwerpt het voorstel.

‘Laten we de uitdaging aangaan om vervroegde verkiezingen voor het parlement aan te bieden, zodat we kunnen laten zien wie de steun van het volk geniet’, zo schrijft Maduro op Twitter. Een mogelijke datum voor die vervroegde verkiezingen vermeldt hij niet.

Invito a las oposiciones de Venezuela a legitimar el Poder Legislativo. Aceptemos el reto de ir a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para que, con votos, demostremos quien cuenta con el respaldo del pueblo. Ese es el camino; la paz y la democracia. pic.twitter.com/zysXHBsefh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 20, 2019

De vorige parlementsverkiezingen in Venezuela vonden in 2015 plaats en werden overtuigend gewonnen door de oppositie. Het parlement, dat nog een mandaat heeft tot eind 2020, is daarmee de enige instelling in Venezuela die door de oppositie gecontroleerd wordt.

De invloed van het parlement op de regering is echter beperkt. Maduro schoof na in 2015 de verkiezingen te hebben verloren het parlement aan de kant door een zogenoemde ‘grondwetgevende vergadering’ in het leven te roepen, een instituut dat volzit met aanhangers van Maduro en diens overleden voorganger, Hugo Chávez. Dat gebeurde in 2017.

‘Nieuwe farce’

Huidig parlementsvoorzitter Juan Guaidó is in januari een machtsstrijd met Maduro aangegaan. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president en wordt erkend door meer dan vijftig landen. Maar zijn pogingen om Maduro van de macht te verdrijven, hebben nog niets opgeleverd.

Guaidó heeft in een reactie laten weten dat hij niet te vinden is voor vervroegde parlementsverkiezingen. Hij verwees daarbij naar de presidentsverkiezingen van mei 2018, die gewonnen werden door Maduro, maar die wegens wijdverspreide fraude niet erkend werden door de oppositie en door grote delen van de internationale gemeenschap. ‘Een nieuwe farce zal onze crisis alleen maar groter maken’, zegt Guaidó.