Netflix en Alexa Chung gaan concurrentie aan met ‘Project runway’

Bij Netflix gaan ze de concurrentie aan met ‘Project runway’. De streamingdienst lanceert een eigen ontwerpwedstrijd, met Alexa Chung en ‘Queer eye’-lid Tan France als presentatieduo.

Project runway, waarin een professionele jury week na week ontwerpen beoordeelt van beginnende designers, om uiteindelijk de beste eruit te pikken, loopt al zeventien seizoenen. Het format werd in 2008 ook vervlaamst met De designers. Dit seizoen moeten ze het bij Project runway echter doen zonder presentatrice Heidi Klum, die samen met rechterhand Tim Gunn en Amazon broedt op een eigen modeprogramma.

Nu blijkt dat ook Netflix een eigen programma lanceert waarbij modeontwerpers het tegen elkaar opnemen, Next in fashion. Wie wint, gaat naar huis met omgerekend zo’n 220.000 euro en mag zijn of haar ontwerpen voorstellen via de bekende webshop Net-a-porter.

Voor de presentatie werd gedacht aan Alexa Chung, de Britse it-girl bij uitstek van het laatste decennium en tegenwoordig zelf ontwerpster. Zij wordt bijgestaan door Tan France, een van de gezichten van de succesvolle Netflix-show Queer eye. In de jury zetelen onder meer stiliste Elizabeth Stewart en de bekende Instagrammer Eva Chen. De serie zal tien afleveringen tellen, maar over de lanceringsdatum werd nog niets bekendgemaakt.