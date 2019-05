Bundesliga-icoon overleden: 213 goals gescoord, twee keer World Bowl in American Football gewonnen

Manfred Burgsmüller, de vierde in de topschuttersstand aller tijden in de Bundesliga, is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de politie van Essen dinsdag bekendgemaakt.

Burgsmüller speelde in zijn carrière voor onder meer RW Essen, Nürnberg, Borussia Dortmund en Werder Bremen. In 447 eersteklassewedstrijden maakte de voormalige spits 213 doelpunten. In de geschiedenis van de Bundesliga scoorden enkel Gerd Müller, Klaus Fischer en Jupp Heynckes meer. Burgsmüller veroverde in 1988 de landstitel met Werder Bremen.

Na zijn voetbalcarrière waagde de Duitser zich aan American Football. Als ‘kicker’ won hij nog twee World Bowl-titels met Rhein Fire uit Düsseldorf. World Bowl was een Europese American footballcompetitie.

Burgsmüller verzamelde drie caps voor West-Duitsland en is topscorer aller tijden voor Dortmund met 135 doelpunten. (belga)