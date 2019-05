‘Friends’ herleeft, en deze keer is het Monica’s stijl die inspireert

Vijftien jaar nadat de laatste aflevering van de populaire televisiereeks ‘Friends’ werd uitgezonden, heeft een van de personages het geschopt tot stijlicoon van het moment. En het is niet Rachel.

Minstens tien jaar lang vergaapten we ons aan de stijl van Rachel Green: sinds de eerste aflevering van Friends in 1994 tot de laatste in 2004 – en dan hebben we het nog niet over de herhalingen op tv en binge-rondes op Netflix gehad – wilden we haar lichaam, kleren en vooral haar laagjeskapsel, ‘the Rachel’ dus.

Maar Rachels hoogdagen zijn voorbij: volgens The Guardian is Monica Geller de enige echte ‘poster girl for 90s normcore’. Dat komt neer op witte sportschoenen, hoge jeansbroeken, wijde hemden en strakke truitjes.

De ‘Monaissance’, zoals The Guardian het noemt, heeft alles te maken met de nieuwe generatie die de sitcom op Netflix heeft ontdekt, en de bekende twintigjarige modecirkel – in de volksmond: ‘alles komt terug’. Bella Hadid, Harry Styles en Kylie Jenner werden al gespot in outfits die zo uit de kleerkast van onze favoriete fictieve neuroot konden komen.