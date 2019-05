Vakbonden leger vragen driedagenwerkweek

Een driedagenwerkweek. Dat is volgens de vakbonden bij Defensie een oplossing voor het hoge aantal jonge militairen dat er de brui aan geeft.

Door besparingen zijn er een reeks sluitingen geweest, waardoor veel militairen dagelijks naar een kazerne aan de andere kant van het land moeten pendelen. De vakbonden dringen daarom aan op een andere arbeidsorganisatie, schrijft Het Nieuwsblad.

De militaire vakbond ACMP vraagt de invoering van een driedagenweek voor de operationele eenheden. ‘Drie dagen propvol oefeningen, trainingen en opleidingen, van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, waarbij op de basis wordt overnacht’, legt ACMP-voorzitter Yves Huwart uit. ‘Nadien is de militair de rest van de week thuis bij zijn gezin.’

Op een paar legerbasissen wordt nu al op kleine schaal volgens dat principe gewerkt. ‘Militairen kunnen er tot 13 uur per dag werken, en zo zelf een kortere werkweek organiseren.’

Huwart beklemtoont: ‘Willen we antwoord bieden op de enorme uitdagingen waarmee Defensie wordt geconfronteerd, moeten we creatieve oplossingen als een driedagenweek omarmen. Anders lukt het nooit.’

ACV: werkweek van vier dagen

ACV Defensie is het voorstel genegen en heeft een voorstel klaar voor een werkweek van vier dagen. ‘We denken dan aan werkdagen van negen uur. Dat maakt 36 uur per week, in plaats van de huidige 38 uur, die op vijf dagen wordt gepresteerd. Die vermindering van twee uur zien we als een vorm van impliciete loonopslag, waardoor de militair eindelijk de eerlijkere verloning krijgt waar hij nu al vele jaren op wacht’, aldus Walter Van den Broeck.

Het idee om de werkweek anders te organiseren, is mede ingegeven doordat het huidige systeem van glijdende werkuren, waarmee Defensie de job van militair aantrekkelijker wilde maken, in de praktijk weinig soelaas biedt. ‘Sommige korpscommandanten verstaan onder glijdende werkuren dat je mag kiezen wanneer je begint, zolang het maar tussen 7.30 en 8 uur is’, zegt Van den Broeck smalend. Volgens hem is een kortere werkweek ook een besparing, omdat ‘een aantal kazernes dan niet de hele week open moet blijven’.

Of de korte werkweek effectief wordt ingevoerd, zal pas na de verkiezingen blijken, wanneer de nieuwe regering kleur bekent over de richting die ze uit wil met het Belgische leger. Huidig defensieminister Didier Reynders (MR) was niet bereikbaar voor commentaar.