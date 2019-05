Golden State Warriors voor vijfde opeenvolgende jaar naar finale NBA

NBA-kampioen Golden State is de eerste finalist. Het versloeg de Trail Blazers in Portland een vierde en beslissende keer: 117-119 na een verlenging. Het is nog maar de tweede keer dat een NBA-team vijf keer op een rij de grote finale speelt.

Het is van de Boston Celtics, die van 1957 tot 1966 tien keer na elkaar de finale haalden (en negen keer wonnen), dat een team vijf op een rij haalt. De Warriors mochten gisteren andermaal Stephen Curry bedanken. De guard maakte 37 punten, pakte 13 rebounds en strooide 11 assists. En dat was ook nodig om een achterstand van 17 punten goed te maken. Voor de derde match op een rij in deze finale van de Western Conference draaiden de Warriors de rollen om in het vierde kwart. Draymond Green, die in de vorige wedstrijd de beslissing forceerde, kwam ook tot een “triple double” (18 punten, 14 rebounds, 11 assists). Curry en Green zijn de eerste ploegmaats in de geschiedenis van de NBA die in een play-offduel triple doubles laten optekenen.

Golden State klaarde de klus andermaal zonder zijn topschutter. Kevin Durant is out met een kuitblessure. “Dit team kende een seizoen met hoogtes en laagtes, maar we hebben altijd oplossingen gevonden voor onze problemen. Deze match is naar het beeld van ons seizoen: wij geven nooit op”, reageerde Green. Voor Stephen was het een bijzondere partij: bij Portland speelt zijn broer Seth. Golden State speelt in de grote finale vanaf 30 mei tegen Toronto of Milwaukee. Milwaukee, de beste ploeg van de reguliere competitie, leidt met 2-1 tegen Toronto in de Eastern-finale. Golden Staten speelde zijn 4 vorige finales tegen Cleveland Cavaliers. Enkel in 2016 waren de Cavaliers beter. LeBron James zorgde toen voor de allereerste titel voor Cleveland.