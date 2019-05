Verdachte Christchurch ook beschuldigd van ‘terroristische daad’

De politie in Nieuw-Zeeland liet weten dat Brenton Tarrant, de verdachte van de aanslag op Christchurch in maart, nu ook beschuldigd wordt van een terroristische daad. Eerder werd hem moord en poging tot moord ten laste gelegd.

De politie baseerde zich op getuigenissen van meer dan 200 mensen, waaronder ook overlevers van de aanslag.

De Australische Tarrant staat al terecht voor 50 moorden en 39 pogingen tot moord. Er werden nog twee pogingen tot moord en één moord toegevoerd, waardoor hij in totaal terechtstaat voor 51 moorden en 41 pogingen tot moord. Hij moet in juni voor de rechtbank verschijnen.

Aanslag

Bij de aanslag op de twee moskeeën op 15 maart vielen 50 doden en 48 gewonden. De aanslag was de zwaarste aangericht door één schutter in Nieuw-Zeeland. De feiten brachten het debat over de wapenwetgeving in Nieuw-Zeeland opnieuw op de agenda.