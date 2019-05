Als het van F1-wereldkampioen Lewis Hamilton afhangt mogen de nieuwe regels ervoor zorgen dat F1-bolides in de toekomst opnieuw moeilijker te besturen zijn.

Het feit dat de laatste jaren tieners als Verstappen, Stroll en Norris meteen zonder problemen meedraaiden in de F1 is volgens Lewis Hamilton een teken aan de wand dat de huidige wagens niet lastig genoeg te besturen zijn.

Niet lang geleden kreeg Hamilton de vraag voorgeschoteld hoe dikwijls de F1-rijders naar de dopingcontrole moeten. In zijn antwoord daarop spreekt hij zich uit over de fysieke uitdagingen van de F1, of net het gebrek eraan.

“Dopingcontroles gebeuren willekeurig, het gebeurt soms drie keer per jaar, soms minder,” aldus de Brit. “Er is wel een punt geweest waarin de kans groter was dat het gebeurde weg van het circuit, in de hotels of thuis.”

“Dit is geen sport waarin je echt iets hoeft te doen. Het is niet zoals wielrenners bijvoorbeeld die meer bloed of zuurstof door hun hart kunnen laten pompen. Wij zijn niet vermoeid, eerlijk gezegd zijn de wagens niet moeilijk genoeg om te besturen. Het zou wat moeilijker moeten zijn op fysiek vlak.”

“Ik vind dat er in 2021 een aantal hulpmiddelen voor de rijders overboord moeten, zoals stuurbekrachtiging bijvoorbeeld. Je zou achteraf fysiek enorm uitgeput moeten zijn, zo zou een sport moeten zijn.”

Volgens Hamilton moet Formule 1 net zo moeilijk zijn als elke andere topsport waarin fysiek veel gevergd wordt van de sporters.

“Tennissers zijn helemaal op aan het einde van een wedstrijd, zeker als die vier uur geduurd heeft. Wielrenners zijn bijna dood na de Tour de France, daar moet het om draaien vind ik.”

“Tegenwoordig gaat het echter minder over het fysieke, daarom kan een achttienjarige zonder problemen komen meedoen. Dat zou niet het geval mogen zijn.”

“Het punt is dat niemand van ons vals speelt, het heeft ook geen zin om onze lichamen te verbeteren. We moeten gewoon normaal trainen en gezond blijven,” besluit Hamilton.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: