Eresteen van dEUS siert voetpad aan Ancienne Belgique

De Belgische rockgroep dEUS is maandagavond met een eresteen vereeuwigd voor de stoep aan de Ancienne Belgique (AB) in Brussel.

Zanger Tom Barman en zijn muzikanten namen het eerbetoon in ontvangst aan de vooravond van hun Rewind-reeks, waarbij ze acht avonden lang de liedjes uit hun befaamde album ‘The Ideal Crash’ zullen spelen in de concertclub.

Bij de Rewind-reeksen in de AB nemen Belgische artiesten de draad op met hun verleden door integraal een fel bewierookt album opnieuw te spelen. Eerder kwamen bands als The Scabs met Royalty in Exile (1990), De Mens met De Mens (1992) of Raymond Van Het Groenewoud met Nooit Meer Drinken (1977) al aan bod. Ook zij kregen allemaal een eresteen in de Steenstraat.

Tijdens een marathon van maandag 20 tot en met maandag 27 mei treedt dEUS elke dag op met hun album ‘The Ideal Crash’ uit 1999. De concerten zijn allemaal uitverkocht.

Lange geschiedenis

‘We hebben een lange geschiedenis met de Ancienne Belgique en we gaan hier niet lang over gaan. We zijn zeer vereerd en gaan zorgen dat nummer drie even goed wordt als nummer vijf en acht’, verzekert Tom Barman.

Voor de AB is het een evidentie dat de Belgische rockgroep dEUS nu deze eer toekomt. ‘We zijn ongelooflijk trots dat we dit stukje Belgische muziekgeschiedenis kunnen laten herleven. Acht dagen op rij is historisch voor de AB en dat moet natuurlijk vereeuwigd worden’, vertelt Kurt Van Overbergh, artistiek directeur van de AB.