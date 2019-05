Emma Plasschaert opent met twaalfde plaats op EK zeilen

Zeilster Emma Plasschaert staat na de eerste dag van het EK Laser Radial in Porto op de twaalfde plaats.

De 25-jarige wereldkampioene werd achtste in de eerste regatta en twaalfde in de tweede, goed voor 20 punten. Maité Carlier is pas 97e, na een 36e en 57e plaats, met 93 punten.

De leiding is in handen van de Maleisische Nur Shazrin Mohamad Latif, die beide races won en zo amper 2 punten achter haar naam heeft. De Deense Anne-Marie Rindom (5 ptn) staat tweede, de Spaanse Martina Reino (6 ptn) derde.

De Nederlandse titelverdedigster en olympisch kampioene Marit Bouwmeester opende met een tiende plaats (13 ptn). Plasschaert won vorig jaar brons op het EK.

In de Laser Radial mannen staat Simon De Gendt na de eerste dag vijftiende (33 ptn), Jan Heuninck 21e (41 punten). Beiden komen ook in aanmerking voor de U21-ranking.

William De Smet is na twee regatta’s 25e in de Laser Standard (23 punten, na een 4e en 19e plaats). Wannes Van Laer verscheen niet aan de start.