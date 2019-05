Belgische wielerwereld opnieuw in rouw: 15-jarige renner in slaap overleden

Jarne Lemmens, een vijftienjarige wielrenner is in de nacht van zondag op maandag in zijn slaap overleden. Dat meldt zijn team Rudyco Cycling Team op Facebook. ‘Onwezenlijk tragisch nieuws.’

‘Jarne was een vrolijke, positief ingestelde en leergierige jonge kerel die in onze club zijn sportieve droom nastreefde’, schrijft zijn team op Facebook. ‘Hij was heel graag gezien binnen de club bij ploegmaten en begeleiders, altijd bereid om anderen te helpen en bij te staan en steeds paraat. We kunnen het niet vatten en we zullen Jarne ontzettend hard missen. Het verlies is onbeschrijflijk. Al onze gedachten zijn bij zijn ouders, familie en vrienden die we onze innige deelneming betuigen en die we heel veel moed en sterkte toewensen.’