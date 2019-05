Nieuwe pendelparking in Brussel biedt plaats aan 1.300 auto’s

Aan het metrostation Coovi-Ceria in Anderlecht is maandag de gloednieuwe Park & Ride Coovi geopend. De parking biedt plaats aan 1.300 auto’s en is tot 2020 gratis te gebruiken door de pendelaars.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) opende de pendelparking samen met Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) en Anderlechts burgemeester Eric Tomas (PS).

De Park & Ride Coovi sluit via het gelijknamige metrostation aan op lijn 5 van de MIVB. Op een kwartier brengt de metro de pendelaars van daaruit naar het centrum van Brussel. ‘Voor degenen die nog niet op een Park & Ride zijn overgestapt in Vlaanderen of Wallonië, want dat is het ideale scenario, bieden we hiermee nog een laatste optie’, stelt minister Smet.

In de pendelparking is er plaats voor 1.300 auto’s en zijn er ook 300 beveiligde plaatsen voor fietsen. Door zijn omvang is de parking te zien vanop de E19.

Nummerplaatherkenning

In 2019 blijft de parking gratis te gebruiken. Vanaf 2020 is er een abonnement nodig dat werkt via nummerplaatherkenning. Dat kost 60 euro per jaar en 1,5 euro per dag dat de parking echt gebruikt wordt. Het abonnement wordt ook gelinkt aan het abonnement of vervoersbewijs van de MIVB.

De nieuwe overstapparking kostte 14 miljoen euro en maakt deel uit van het Gewestelijk implementatieplan voor de park & rides rond het Brussels Gewest. Hierna volgen de bouw van P+R Stalle, P+R Esplanade en de uitbreiding van P+R Kraainem.