Amerikaanse matrozen verspreidden seksuele lijsten over vrouwelijke collega’s

Tijdens een missie met een onderzeeër hebben Amerikaanse bemanningsleden vorig jaar lijsten verspreid met obscene en seksuele opmerkingen over vrouwelijke collega’s. Ze maakten rangschikkingen en deelden expliciete suggesties. De verantwoordelijke commandant greep onvoldoende in en werd ontslagen.

De Amerikaanse website military.com doet op basis van een vertrouwelijk onderzoeksrapport een boekje open over de wantoestanden op de onderzeeër USS Florida. Het schip voer vorig jaar uit met in totaal 173 bemanningsleden, onder wie 32 vrouwen. Zij werkten er onder meer als officier, onderofficier en matroos.

Begin juni meldde een mannelijke matroos voor het eerst het bestaan van de beoordelingslijsten aan een vrouwelijke onderofficier. Op het interne netwerk werden blijkbaar alle vrouwelijke collega’s beoordeeld met een score van één tot vier sterren. Tien dagen later liet dezelfde matroos weten dat er een nieuwe beoordelingsronde op komst was. Hij toonde ook een uitdraai van een lijst met seksuele wensen van de opstellers.

De vrouwelijke onderofficier rapporteerde de lijst bij hun verantwoordelijken. De zaak kwam via verschillende tussenpersonen terecht bij de commandant, maar die weigerde een officieel onderzoek te voeren. Hij voerde onder andere aan dat de onderofficieren alleen een stukje papier in handen hadden. Wel strafte hij twee bemanningsleden die betrokken zouden zijn bij de verspreiding ervan.

Verdwenen lijsten

In de volgende maanden groeide de onrust onder de vrouwelijke bemanningsleden, volgens het rapport. Maar ook mannen spraken hun afkeer uit. Doordat een officieel onderzoek uitbleef en de lijsten plots verdwenen bleken, groeide het wantrouwen.

In augustus werd de betrokken commandant uiteindelijk ontslagen, officieel omwille van twijfel over zijn capaciteiten als manager. Het waren overigens niet de eerste problemen op een Amerikaanse onderzeeër met een gemengde bemanning. In 2014 doken er filmpjes op van vrouwen die in het geniep gefilmd waren onder de douche.

De Amerikaanse marine heeft formeel haar afkeur uitgesproken. ‘We kunnen niet uitsluiten dat dit in de toekomst nog gebeurt, maar we doen er alles aan om dit te voorkomen. Ieder bemanningslid dient zich met respect en waardigheid tegenover de andere te gedragen.’