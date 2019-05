‘Brussel snákt naar verandering’

De Brusselse groenen zijn het beu dat ze de schietschijf zijn van de traditionele partijen. ‘Alles wat mis loopt in de hoofdstad wordt wel héél makkelijk in onze schoenen geschoven’, zegt lijsttrekster Elke Van den Brandt.

Voor het eerst valt de uitslag in Brussel héél moeilijk te voorspellen. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 veroorzaakten een kleine aardverschuiving, voor het eerst sinds mensenheugnis zijn er drie groene (Ecolo-)burgemeesters in de 19 gemeenten. De groene familie heeft ook nu de voorspellingen aan haar kant, maar ook de N-VA mag niet worden afgeschreven: in de jongste peiling van VTM en Het Laatste Nieuws eindigen de Vlaams-nationalisten op de eerste plaats aan Nederlandstalige kant. De zenuwen staan dan ook strakgespannen.

Vooral de groenen moeten het ontgelden, zo blijkt onder meer uit het interview met Guy Vanhengel (Open VLD), Pascal Smet (SP.A) en Bianca Debaets (CD&V) vandaag in De Standaard. De drie Nederlandstalige regeringsleden twijfelen openlijk aan de bestuurscapaciteiten en daadkracht van de groenen. Onder meer het ‘participatieve model’ wordt op de korrel genomen: volgens Vanhengel leidt het tot ‘geïnstitutionaliseerde besluiteloosheid’.

Juridisch steekspel

Groen Brussel is dat stilaan beu. ‘Alles wat mis loopt in de hoofdstad wordt wel héél makkelijk in onze schoenen geschoven’, reageert lijsttrekster Elke Van den Brandt. ‘Terwijl we in Mechelen en Gent aantonen dat we kúnnen besturen in dialoog met de burgers. Voor ingrijpende veranderingen moet je nu eenmaal de bewoners mee hebben, anders dreig je achteraf in een juridisch steekspel terecht te komen. Mensen willen meedenken over beleid. Dat is een kans, geen bedreiging. Het is bijzonder spijtig dat hun goesting in Brussel wordt weggezet als een lastigheid.’

Ingrijpend veranderen is wat de groenen willen doen, zowel institutioneel als op het vlak van mobiliteit. Net dat maakt de traditionele partijen volgens Van den Brandt ongemakkelijk. ‘De invoering van de lage emissiezone (LEZ) is geen slechte beslissing, maar bijlange niet ambitieus in vergelijking met pakweg Londen. De huidige regering pakt uit met hybride en straks elektrische bussen van de MIVB, maar ze hebben eerst ons verbod op dieselbussen afgevoerd en weer ingevoerd.’ Toen Ecolo en Groen vorige keer in de regering zaten (tussen 2009 en 2014) waren ze nog een klein partijtje, vandaag ‘passen ze voor een status-quo’, luidt het.

Bionade-bourgeoisie

Met hun klimaatdiscours bereiken de groenen vooral de bionade-bourgeoisie, luidt het veelgehoorde verwijt. U weet wel: de bakfietsbobo’s of welgestelde tweeverdieners die mondig genoeg zijn om elke week te protesteren voor de schoolpoort. De ‘gewone’ Brusselaar zou helemaal niet zo blij zijn met al die klimaatmaatregelen. ‘Nonsens’, aldus Van den Brandt. ‘Tijdens onze deur-aan-deurbezoeken merken wij dat élke burger verkeersveiligheid en schone lucht belangrijk vindt. De ene is al mondiger dan de andere en uiteraard heeft niet iedereen de kracht om te mobiliseren. Maar ongeacht klasse of afkomst wil niemand zich met een bang hart in het verkeer mengen of zijn kinderen slechte lucht laten inademen. Brussel snákt naar verandering.’

De klimaatthema’s staan overigens niet op zich, besluit de groene kopvrouw in Brussel. Ze gaan hand in hand met de strijd tegen armoede en voor betaalbaar wonen.