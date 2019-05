Sigarettenpakje krijgt unieke identificatiecode tegen smokkel

Sigarettenpakjes moeten voortaan een unieke identificatiecode bevatten die de overheden in staat stelt om de trafiek van pakjes doorheen de Europese Unie te volgen. Het nieuwe systeem moet de strijd tegen de illegale handel versterken.

Sinds maandag is het nieuwe Europese traceersysteem voor tabaksproducten operationeel, zo meldt de Europese Commissie. Dat systeem verplicht producenten om een unieke identificatiecode en veiligheidskenmerken aan te brengen op sigarettenpakjes en pakjes roltabak. Die markeringen moeten de overheden toelaten om de authenticiteit van het product na te gaan en alle bewegingen van het product te volgen, van de productie tot de verkoop.

‘Dit is een mijlpaal in de strijd tegen de illegale handel in tabaksproducten’, zo begroette eurocommissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis de inwerkingtreding.

Het systeem is vastgelegd in een Europese richtlijn uit 2014 en moet een belangrijk instrument worden in de strijd tegen de illegale handel. Die zou volgens ramingen ongeveer tien procent van de wereldhandel vertegenwoordigen.