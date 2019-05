Mag je wel een andere trouwlocatie kiezen wanneer je Windsor heet? Een jaar na het sprookjeshuwelijk van prins Harry en Meghan Markle bevond een groot deel van de Britse koninklijke familie zich zaterdag opnieuw in St. George’s Chapel in Windsor, voor het huwelijk van Gabriella Windsor en Thomas Kingston. Gabriella is de dochter van prins Michael van Kent, een neefje van de Queen. Die was ook aanwezig, net als prins Harry. Zijn echtgenote bleef thuis bij hun babyzoontje Archie, en ook William en Catherine gaven verstek voor het huwelijk wegens andere verplichtingen.