Politici in debat over uw portemonnee en pensioen

De politieke campagnes draaien op volle toeren, en dus ook de nieuwsredacties. Zo bestookt Stef Wauters vanavond op VTM de Vlaamse partijvoorzitters met ‘onze grote geld- en levensvragen’. Terzake hoopt dan weer dat we warmlopen voor een debat over de pensioenen.

1 A VERY BRITISH REVOLUTION

BBC 2, 22.00 uur

Nieuwe vijfdelige docureeks over de politieke carrière en invloed van Margaret Thatcher, met getuigenissen van medewerkers en van intimi, voor zover The Iron Lady intimi had. Haar eerste politieke wapenfeit: de subsidie voor gratis melk op scholen afschaffen. Go, Madge!

2 REAR WINDOW

Caz, 22.55 uur

Wellicht de beste Hitchcock aller tijden, en dus meteen ook een van de beste films aller tijden. James Stewart is geweldig in de meest immobiele rol uit zijn leven. En dan is er nog Grace Kelly. Grace Kelly!

3 HET GROTE GELDDEBAT

VTM, 22.40 uur

VTM brengt eerst omstreeks 22 uur in De grote geldenquête de resultaten van een grootschalige bevraging naar de koopkracht van de Vlaming, om daarna de politieke kopstukken daarover aan de tand te voelen in een debat. Wat moet dat niet gekost hebben!

4 TERZAKE

Canvas, 20 uur

Ook hier uiteraard alles verkiezingen wat de klok slaat. Om te beginnen kruisen Bruno Tobback (SP.A) en Alexander De Croo (Open VLD) de degens over onze pensioenen. Daarna trekt reporter Pieterjan De Smedt naar het verre Limburg, waar hij een blik werpt op de campagne van Zuhal Demir (N-VA).

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.40 uur

Wie genoeg politici gezien heeft, kan afstemmen op De Afspraak. Ex-Anderlechtcoryfee Gilles De Bilde spreekt zich uit over de opmerkelijke transfer van Vincent Kompany naar Anderlecht. Daarna gaan reclame-experts Nadia Verbeeck en Guillaume Van der Stighelen in discussie over de opmerkelijke reclamecampagne van Jupiler, naar aanleiding van de geslachtsverandering van Sam Bettens. Van der Stighelen vindt het een goede campagne, Verbeeck een verwerpelijke. Ten slotte mag Hendrik Willemyns (van Arsenal) zijn gloednieuwe film ‘Birdsong’ promoten.