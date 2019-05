Steve Darcis neemt eerste horde in kwalificaties Roland Garros

Steve Darcis (ATP 244) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Op het gravel in Parijs klopte de Luikenaar de Japanner Hiroki Moriya (ATP 186) in twee sets met 7-6 (7/4) en 7-5.

In de tweede van drie voorrondes neemt Darcis het op tegen de Fransman Corentin Denolly (ATP 429). Onze landgenoot hoopt voor de tiende keer in zijn carrière op de hoofdtabel van Roland Garros aan te treden.

Eerder op de dag ging Ruben Bemelmans (ATP 164) met 6-2 en 7-6 (7/5) onderuit tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 141) in de eerste kwalificatieronde. Later op de dag ontmoet Kimmer Coppejans (ATP 181) de Braziliaan Rogerio Dutra Silva (ATP 210). Dinsdag kijkt Arthur De Greef (ATP 185) de Oekraïener Illya Marchenko (ATP 380) in de ogen.

David Goffin (ATP 30) is als enige Belgische man al zeker van een stek op de hoofdtabel.