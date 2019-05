Bij de filmpremière van ‘Lux aeterna’ in Cannes mocht ook de Belgische modeontwerper Anthony Vaccarello het publiek toewuiven vanop de rode loper. De kortfilm van Gaspar Noé werd namelijk gesponsord door het Franse modehuis Yves Saint Laurent, en dus mocht creatief directeur Vaccarello alle kostuums ontwerpen, voor de film en de rode loper. Daarnaast is ook zijn muze Anja Rubik aanwezig in Cannes, en maakt zij maar al te graag reclame voor zijn talent op de rode loper van Cannes. Een overzicht.