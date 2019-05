Franse dokters stoppen behandeling van man in vegetatieve toestand

De behandeling van een man die al tien jaar in coma ligt, is in Reims stopgezet. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd.

Vincent Lambert (42) belandde een tiental jaar geleden na een verkeersongeval in een vegetatieve toestand. Na een lange juridische strijd is de levensondersteunende apparatuur die hem in leven hield losgekoppeld. Zijn ouders - diepgelovige mensen - wilden hem in leven houden, terwijl zijn echtgenote zijn lijden wilde beëindigen.

‘Het is een ware schande, een regelrecht schandaal, ze hebben zelfs hun zoon niet meer in de armen kunnen sluiten’, reageerde Jean Paillot, de advocaat van de ouders.

Actieve euthanasie is in Frankrijk verboden. Maar deze vorm van passieve euthanasie is wel toegestaan. Artsen mogen de medische verzorging stoppen als die zinloos is geworden en het leven op een artificiële wijze verlengt.

Al in 2013 vonden de artsen dat de behandeling van Lambert beter stopgezet zou worden. In 2015 bogen de Europese rechters in Straatsburg zich over de zaak. Zij oordeelden dat de artsen het recht hadden de behandeling stop te zetten. Maar opnieuw trokken de ouders naar Franse rechtbanken om het Europese oordeel ongedaan te maken.