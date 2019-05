“Waardevolle knecht” van Greg Van Avermaet beloond voor harde werk: Nathan Van Hooydonck krijgt nieuw contract bij CCC

Nathan Van Hooydonck heeft zijn contract bij CCC Team met één jaar verlengd tot 2021. Dat maakte de ploeg die de licentie van BMC overnam maandag bekend.

De 23-jarige Belg rijdt sinds medio 2017 voor de WorldTourformatie, nadat hij werd klaargestoomd in het opleidingsteam van BMC. Van Hooydonck is vooral belangrijk in de klassiekers voor het team van Greg Van Avermaet.

Manager Jim Ochowicz verklaart dat de beslissing Van Hooydoncks contract nu al open te breken een teken is van het vertrouwen in zijn kwaliteiten en een erkenning voor zijn rol in het team. “We geloven dat hij een renner is met veel talent, hij heeft een grote toekomst voor zich”, aldus Ochowicz. “Hij heeft zich constant bewezen als waardevolle knecht van Greg Van Avermaet in de klassiekers en hij is zeker in staat om voor zijn eigen resultaat te gaan in deze koersen.”

“Dit seizoen zette ik al een goede stap voorwaarts”

“Toen Jim Ochowicz me na Parijs-Roubaix bij zich riep om me te zeggen dat het team mijn contract wilde verlengen, was ik echt blij”, verklaart Van Hooydonck. “Het was dan ook een makkelijke beslissing. Ik voel me gewaardeerd in het team voor het werk dat ik verricht. Deze contractverlenging toont aan dat het team potentieel ziet in mij, wat me veel vertrouwen geeft. De renners rond me in de groep voor de klassiekers zijn zo ervaren, ik kan dan ook veel van hen leren. Dit seizoen zette ik al een goede stap voorwaarts. De komende seizoenen wil ik dat opnieuw doen en samen met Greg Van Avermaet de finales van de klassiekers rijden. Ik zou ook graag voor een eigen resultaat rijden in de kleinere koersen. Hopelijk kan ik in de komende jaren ook kopman zijn in de grotere koersen.”