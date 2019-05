U kunt voor het eerst pasta van Belgische bodem eten

Na een succesvol proefproject van drie jaar door RV Food en wetenschappers van de Thomas More Hogeschool, wordt voor het eerst een pasta van Belgische bodem gelanceerd.

‘Een product dat in alle opzichten vergeleken kan worden met de zuiderse pasta’s en deze op meerdere punten zelfs overtreft’, maken de initiatiefnemers zich maandag sterk.

De pasta zal verkocht worden onder de naam ‘Belcampi’, een verwijzing naar de proefvelden waar de tarwe voor het eerst geteeld werd: in de Belgische Kempen. Een test had volgens de initiatiefnemers uitgewezen dat België over teeltgronden beschikt die sterke gelijkenissen vertonen met die in zuiderse landen: zachte zand-leemgronden die de warmte lange tijd vasthouden en met een grote waterdoorlatendheid. Alle basisvoorwaarden voor het telen van harde tarwe waren daardoor aanwezig.

Pasta wordt geproduceerd op basis van harde durum tarwe, een tarwesoort dat niet op Belgische grond geteeld kon worden. Tot nu. ‘De teelt van durum tarwe biedt onvermoede mogelijkheden voor de Belgische boer’, klinkt het nu. ‘De boeren krijgen het financieel beter, aangezien de vergoeding die ze krijgen voor deze harde tarwe, beduidend hoger is dan die voor de traditionele in België geteelde landbouwgewassen.’

De Belcampi pasta zal vanaf eind juni verkrijgbaar zijn bij Carrefour, Delhaize, Makro, SPAR Retail Partners, Cora, Match, Intermarché en de Alvo-winkels. Het assortiment omvat momenteel spaghetti, penne, linguine en fusilli in droogverpakking. In de nabije toekomst worden hier nog verschillende varianten aan toegevoegd.