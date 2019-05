Australiër vindt goudklomp van 100.000 Australische dollar

Een man wandelde in het westen van Australië door de goudvelden met zijn metaaldetector. Zo vond hij een klomp goud met een geschatte waarde van 100.000 Australische dollar, goed voor 61.995 euro.

Volgens experten worden klompen goud van die grootte slechts een paar keer per jaar gevonden. Een winkelier in Kalgoorlie, Matt Cook, plaatste de foto’s van de vondst online. Hij verkoopt benodigdheden aan goudzoekers. Cook vertelde aan de BBC dat de vinder van het goud een geoefende hobbyist is. Hij vond de klomp, die 1.4 kg weegt, ongeveer 45 centimeter onder de grond. ‘De densiteit van de goudklomp is ongelooflijk, het was zo zwaar.’

Ongeveer drie vierde van het ontgonnen goud in Australië komt van de regio rond Kalgoorlie. ‘Veel mensen gaan in hun vrije tijd zoeken naar goud, als hobby’, zegt professor Sam Spearing van de Curtin University en directeur van de Western Australia School of Mines.