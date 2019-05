Deze vakantiebestemming betaalt je hotelkamer wanneer het regent

Wie deze maand vakantie viert op het Italiaanse eiland Elba, kan bij regenweer de prijs van zijn hotelkamer terugvorderen.

Klimaatverandering en wispelturige weergoden ten spijt, wil de toeristische dienst van Elba, het eiland voor de Toscaanse kust waar Napoleon enkele maanden doorbracht in ballingschap, ons doen geloven dat het er in de maand mei nauwelijks regent.

De Italianen gaan zelfs zo ver, dat ze toeristen de prijs van hun hotelkamer willen terugbetalen indien het wel regent. Toch voor meer dan twee uur per dag, tussen 10 uur ’s morgens en 20 uur ’s avonds. Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, moeten gasten in een van de opgelijste hotels verblijven.

‘Touroperatoren vertellen ons dat weersvoorspellingen van een regenachtig weekend een terugval van meer dan twintig procent kan veroorzaken in de boekingen’, verklaart Claudio Della Lucia, coördinator van de toeristische dienst, aan CNN. ‘Met dit initiatief kunnen we gasten verzekeren dat, in het zeldzame geval dat het toch een hele dag regent, ze nog steeds van het eiland kunnen genieten, zonder iets te moeten betalen voor hun verblijf.’

Het gaat om een proefproject voor de maand mei, maar de toeristische dienst bekijkt om het te herhalen in de herfst. In het hoogseizoen is Elba sowieso verzekerd van voldoende toerisme.