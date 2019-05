Tulbanden bezorgen Gucci déjà vu

Nadat Gucci zich enkele maanden geleden moest verontschuldigen voor een trui die veel weg had van een racistische blackface-karikatuur, na een golf van verontwaardiging op sociale media, ligt het modehuis opnieuw onder vuur. Deze keer omdat ze hoofddeksels verkopen die erg goed lijken op de dastar, het religieuze symbool van de sikhs.

Een déjà vu voor Gucci-ontwerper Alessandro Michele, want net zoals de geviseerde sweater al veel langer te koop was voor de kritiek losbarstte, werden de tulbanden al anderhalf jaar geleden voorgesteld op de catwalk én werden ze al meermaals aangehaald in kritische reflecties over culturele appropriatie, het toe-eigenen van bepaalde kenmerken door een dominante cultuur die oorspronkelijk een andere bevolkingsgroep zouden toebehoren.

Zo benadrukte de Nederlandse trendwatcher Li Edelkoorts eerder dit jaar nog dat heel wat kledingstukken op hetzelfde moment in verschillende werelddelen zijn opgedoken en het daardoor moeilijk wordt om te bepalen wie ermee begon. ‘Wie uit de douche komt, slaat gewoon een handdoek om zijn hoofd. Dat mogen we dan ook niet meer doen? Zo’n tulband is ook van alle tijden, niet alleen van de sikhs’, verdedigde Edelkoorts de keuze van Michele.

‘Erger dan fake Gucci’

Maar toen Nordstrom, een Amerikaanse keten van luxewarenhuizen, reclame maakte voor het accessoire (met een stevig prijskaartje van 790 dollar) werd de tulband echt een probleem. De Sikh Coalition, de Amerikaanse organisatie die de rechten van sikhs verdedigt, schreef woensdag op zijn Facebook-pagina dat het betreurt dat Gucci en Nordstrom winst willen maken door een belangrijke religieus symbool na te apen, en daarbij de gevoeligheden van de tulband compleet negeren. Tulbanden zijn het meest opvallende kenmerk van een sikh, en dus vaak ook de reden waarom ze worden aangevallen, gepest of gediscrimineerd, klonk het.

Dear @gucci, the Sikh Turban is not a hot new accessory for white models but an article of faith for practising Sikhs. Your models have used Turbans as ‘hats’ whereas practising Sikhs tie them neatly fold-by-fold. Using fake Sikhs/Turbans is worse than selling fake Gucci products pic.twitter.com/sOaKgNmgwR