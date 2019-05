Wie wint ‘Game of thrones’: liefde, rede of angst?

Wie zal er uit de as van King’s Landing opstaan als heerser van de Seven Kingdoms? Kan de Drakenkoningin haar plaats behouden, moet ze haar heerschappij afstaan aan Jon Snow, of gaat er nog een derde speler met de kroon lopen?

Spoiler alert: wie de seizoensfinale van Game of thrones nog niet zag klikt beter weg.

De laatste aflevering begint bij Tyrion, die verdwaasd door de verschroeide straten van King’s Landing loopt. Dat is geen toeval, hij heeft een belangrijke rol in deze finale. Zijn rede en gladde tong redden niet enkel zijn eigen toekomst, maar die van het hele rijk. Wie dacht dat hij zijn familiebanden had doorgeknipt, had het mis. Het eerste wat hij doet, is op zoek gaan naar zijn broer en zus. Als hij onder de stenen hun lijken vindt, laat hij niet enkel voor Jaime, maar zelfs voor Cersei een traantje.

Hij gaat daarna op zoek naar zijn koningin, die een triomfantelijke overwinningsspeech houdt voor haar leger van Unsullied en Dothraki. Daenerys belooft haar aanhangers dat ze niet alleen zullen heersen over Westeros, maar heel de wereld zullen bevrijden van tirannie. Haar expansiedrift en honger naar macht zijn niet gesust. Tyrion heeft al gauw door dat de Drakenkoningin niet te stoppen is, en neemt met enig gevoel voor drama ontslag als Hand van de koningin. Daenerys blijft zo helemaal geïsoleerd achter, niemand van haar oorspronkelijke team van raadgevers staat nog aan haar zijde. Gelukkig kan ze wel vertrouwen op Grey Worm, die ze tot hoofd van het leger promoveert, en Tyrion in gevangenschap neemt. Hoe de verhouding tussen haar en Jon Snow is, blijft nog even koffiedik kijken.

Ook als gevangene is Tyrion nog niet uitverteld, en hij probeert Jon te overtuigen dat Daenerys niet geschikt is om op de troon te zitten. Loyale Jon ziet door zijn liefde voor de koningin geen rede in de woorden van de kleine man. ‘Liefde overtreft rede’, verzucht Tyrion. ‘En liefde doodt plichtsgevoel’, vult Jon aan. Maar Tyrion draait zijn woorden om. ‘Misschien moet plichtsgevoel soms liefde doden’, vraagt hij zich af. Het mag allemaal niet baten, tot Tyrion de familiekaart trekt: wat zal er met Sansa en Arya gebeuren als ze weigeren te buigen voor Daenerys?

Liefdeskus

De ijzeren troon waar Daenerys al zo lang van droomt wacht op haar. Ze draait zich naar Jon toe om haar overwinning met hem te delen, en vraagt hem samen met haar te regeren. Niet alleen over Westeros, maar over heel de wereld. Jon vraagt vlakaf hoe die nieuwe wereld er dan uit moet zien, en Daenerys antwoordt dat zij simpelweg de spelregels zullen bepalen. De liefdeskus die volgt, doet Daenerys (en de kijker) geloven dat Jon heeft gekozen, maar niets is minder waar. Hij maakt van zijn hart een steen en vermoordt alsnog de koningin. Zijn liefde voor haar was niet voldoende om samen te regeren, maar ook zijn angst voor haar was niet groot genoeg om terug te deinzen voor moord. Zal Westeros geregeerd worden door rede?

Het verdriet van Drogon na de dood van zijn moeder is hartverscheurend, en hij bekoelt zijn woede op de ijzeren troon. Die smelt, en Game of thrones krijgt zo een andere dimensie: er is plots geen troon meer om voor te vechten.

Team Daenerys of Jon?

Of is dat net wat wel staat te gebeuren, een groot gevecht tussen de Lords en Ladies van de Seven Kingdoms? De duidelijke leidersfiguren zijn dood (Cersei en Daenerys) of gevangengenomen (Jon), en de Lords en Ladies van de verschillende regio’s moeten bepalen hoe het nu verder moet. Yara Greyjoy blijft trouw aan Daenerys. Arya laat haar bedreigingen aan het adres van Jon niet zomaar voorbij gaan. Tyrion merkt terecht op dat het recht op oordeel op dit moment niemand te beurt valt.

Ze hebben een nieuwe leider nodig, een koning of koningin. ‘Kies er gewoon een’, zegt hij. Sam oppert zoiets als democratie, maar blijkt zijn tijd te ver vooruit. Tyrion doet liever zelf een voorstel. ‘Wat brengt volkeren meer samen dan verhalen?’, vraagt hij zich af. En volgens Tyrion heeft Bran de beste verhalen, dus nomineert hij hem als koning.

Zijn kandidatuur wordt verbazend snel aanvaard, behalve door zus Sansa. Zij toont als enige een beetje politiek eigenbelang tijdens deze vergadering. ‘Het Noorden heeft iedereen gered van de doden, en het volk heeft te veel gezien om de knie te buigen. Het Noorden blijft onafhankelijk’, zegt Sansa. Koning Bran gaat akkoord. En vanaf nu zal de nieuwe koning of koningin altijd gekozen worden door de Lords en Ladies van de Six Kingdoms. De eerste zaadjes voor een democratie worden geplant.

Tyrion wordt, ongewild, voor de derde keer in zijn leven Hand van de koning. Een passende straf, vindt Bran. Niet heus, vindt Grey Worm. Helaas voor hem is de wil van de koning wet.

De muur

Het is vooral Jon die het moet bekopen. Grey Worm heeft hem gevangengenomen en wil het bloed zien van de man die zijn koningin vermoordde. Het wordt een andere straf. Rechtschapen en naïeve Jon, Aegon Targaryan liever, met de beste claim voor de troon, wordt tegen wil en dank terug naar de muur gestuurd. Hij mag niet trouwen, geen kinderen hebben en geen land bezitten. De cirkel van Jons leven, van bastaard over Lord Commander naar King of the North, is rond: hij moet terug naar af. Er komt geen magisch plot voor onze held, op de ijzeren troon, in het bed van een koningin of zelfs op de rug van een draak. Het is een bitterzoet einde voor Jon, maar wel één met een zilveren randje. Hij wordt verenigd met Ghost, die op hem wacht aan de muur.

Wie ook braaf op Jon staat te wachten, is Tormund. En zo breekt Jon op het einde van zijn verhaal dan toch nog een regel. Hij blijft niet braaf bij de Night’s Watch, maar sluit zich aan bij de Wildlings en trekt het witte noorden in.

Het einde

Game of thrones geeft de kijkers nog wat ze willen: een passend einde voor de personages. Sam wordt Grandmaester en zit in de raad van koning Bran de Brakke, samen met Ser Bronn of the Blackwater, die het geld mag tellen. Brienne neemt afscheid van Jaime en schrijft zijn verhaal neer als lid van de King’s Guard. Dat maakt ineens duidelijk dat zij het geschopt heeft tot Lord Commander van de King’s Guard. Ser Davos wordt vlootmeester in de raad van koning Bran.

Grey Worm zeilt naar Naath, en ook Arya kiest het ruime sop. Zij wil weten wat er te westen van Westeros ligt. Sansa schopt het van naïef meisje die ervan droomde koningin te worden naast haar geliefde Joffrey tot … koningin. Van het Noorden. En daar heeft ze helemaal geen man voor nodig. All hail the Queen.

