‘Pintje, Sam?’: opvallende advertentie Jupiler pikt in op transitie Sam Bettens

Het alom gekende ‘mannen weten waarom’ veranderde in het neutralere ‘supporters weten waarom’. Richt producent AB Inbev zich weer uitsluitend op mannen na de Jupiler-slogan met een knipoog naar Sam Bettens? 'We willen Sam net feliciteren met zijn keuze', meldt AB Inbev in een openbaar persbericht.

Twitter kleurde overheersend roodgloeiend naar aanleiding van de paginagrote advertentie in Het Laatste Nieuws en De Morgen. ‘Shame on you, marketeers van Jupiler’, tweet journalist en communicatieëxpert Jeroen Wils.

Enerzijds lijkt Jupiler in te pikken op de actualiteit en transgenders te verwelkomen in hun doelgroep. Of uit te dragen dat Sarah of Sam, geen verschil maakt.

Maar de paginagrote advertentie kwam bij velen vooral seksistisch over. Het lijkt erop dat de bierfabrikant Sarah/Sam Bettens – en daarmee alle andere transgenders die de overgang naar man maken – alleen maar uitnodigt om Jupiler te drinken omdat ze man geworden zijn.

AB Inbev onthoudt zich momenteel van enige verdere commentaar.