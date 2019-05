Wij hebben een vakantiewoning in Duitsland. Tussen beide landen is een wederzijds akkoord om geen tweemaal belastingen te betalen. Toch dien ik een bruto huuropbrengst aan te geven, alhoewel ik die woning niet verhuur. Welk bedrag geef ik in bij de code 1130? Mag ik daarbij ook plaatselijke taksen in rekening brengen?

Een Belgische belastingplichtige moet zijn wereldwijde inkomsten in België aangeven, en dus ook de inkomsten van een Duits onroerend goed. Wie een buitenlandse vakantiewoning heeft, moet in ...