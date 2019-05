Zes tips om alle resultaten makkelijk en snel te zien op verkiezingsdag

Welke partij wint of verliest en welke coalities kunnen er gevormd worden? Is uw favoriete politicus verkozen? U kunt de uitslagen van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei makkelijk en snel volgen via uw smartphone.

1. Zodra er resultaten zijn, versturen we ze via alerts

Alle belangrijke resultaten versturen we onmiddellijk en helder via alerts. Die krijgt u wanneer u de nieuwsapp van De Standaard installeert en ‘pushberichten’ aanvinkt. Download de app voor iOS of voor Android.

Als u de app al geïnstalleerd heeft, maar nog geen nieuwsalerts ontvangt, selecteert u best even ‘menu’ (rechts onderaan uw beginscherm) en daarna ‘instellingen’ (onderaan) om na te kijken of u onze alerts al ontvangt. U kunt deze alerts op eender welk moment weer uitschakelen via dezelfde weg.

2. Volg al het nieuws op de voet in onze KIESBLOG

Alles minuut per minuut volgen op verkiezingsdag? Dat kan via onze kiesblog, waar we ook nu, tijdens de campagne, het belangrijkste en meest opvallende verkiezingsnieuws overzichtelijk bundelen. U kunt de blog hier terugvinden, in de nieuwsapp of op standaard.be/kiesblog.

3. Wie wint, wie verliest? Bekijk de uitslagen op de kaart

Als u op verkiezingsdag onze app opent, kunt u met één klik op de kaart alle uitslagen zien, zowel voor de Vlaamse, federale als Europese verkiezingen. Aodra er resultaten bekend zijn, kunt u zelfs - door uw gemeente of provincie te selecteren - zien welke partij in uw gemeente de populairste is. Bovendien kunt u ook de zetelverdeling bekijken zodra die beschikbaar is.

4. Stel zelf mogelijke coalities samen

Zodra de resultaten bekendgemaakt zijn, kunt u in onze coalitiekiezer in de app ook zelf kijken welke coalities mogelijk zijn. Klik op de verschillende partijen en ontdek onmiddellijk of uw droom- of horrorcoalitie kan worden gevormd. U kunt alle combinaties uitproberen, wij berekenen binnen de seconde wat wiskundig mogelijk is.

5. Bekijk de voorkeurstemmen van elke kandidaat

Op zondagavond ziet u ook hoeveel voorkeurstemmen elke kandidaat heeft gehaald. Op dat scherm kunt u ook zien of de kandidaat al dan niet verkozen is in de verschillende parlementen. U kunt van elk niveau ook de voorkeurstemmen bekijken per partij.

6. Scherpe en snelle duiding

Zodra er resultaten bekend zijn en/of er zich tendensen aftekenen, gaan we ook aan de slag om scherpe en snelle duiding te kunnen bieden. Wat betekent dit resultaat precies voor uw provincie of voor deze bepaalde partij? Is dit nu Zwarte Zondag? Wat als de groene golf haar hoogtepunt bereikt? Maakt Hilde Crevits haar rol als leading lady van CD&V waar? Onze analyses zijn via al onze kanalen, waaronder de app, onmiddellijk beschikbaar.